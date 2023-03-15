“新任奥斯卡最佳女主角”杨紫琼向《纽约时报》投稿呼吁“国际社会多关注女性问题”. March. 15, 2023 07:41. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. “请把对我的关心转移到歧视女性和不平等问题上。” 首位获得奥斯卡最佳女主角奖的华裔马来西亚演员杨紫琼（61岁•照片）在获奖一天后的13日（当地时间）通过美国《纽约时报》（NYT）投稿呼吁全世界关注2015年尼泊尔大地震、上个月侵袭土耳其和叙利亚的大地震等国际议题。 杨紫琼表示，8年前作为联合国开发计划署（UNDP）亲善大使访问尼泊尔的经历改变了自己看待世界的视线，“危机让现有的深刻的不平等浮出水面。穷人，特别是女性和少女们受到的打击最大。”最后接受干净的水、疫苗、咨询等救护服务的对象也是女性，最晚回到学校的也是女性。另外，她还表示“在没有保护私生活的大规模保护所一起生活期间，性犯罪会增加”，强调了灾难后以女性为对象的性暴力也在剧增。 经历强震的土耳其和叙利亚的现状也大同小异。她说：“在地震发生之前，叙利亚的情况也很严重。约90%的人口面临贫困，数百万人需要人道主义援助。” 她提议，要想消除这种不平等和歧视，更多的女性应该进入社会高层，在决策过程中反映女性的声音。也就是说，最理解女性所处现实的女性们应该作为政策制定者站出来。她反复强调：“包括获得奥斯卡奖在内，虽然感谢大家对我的生活的关心，但我更希望大家把这种关心转移到世界性问题上”，“在制定各种政策的过程中，女性不应该被疏远。”

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