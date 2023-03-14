习近平任命美国制裁对象为国防部长……人民银行行长留任. March. 14, 2023 07:38. by 金祺容 kky@donga.com. 以13日全国人民代表大会（相当于国会）闭幕收尾的中国年度最大政治活动“两会”（全国人大、全国政协）上，两名突出人物受到世界媒体的关注。他们就是新任国防部长李尚福（65岁）和留任的人民银行银行易纲（65岁）。 李尚福在前一天公布的国务院人事安排中被任命为国务委员兼国防部长。李尚福被美国政府列为制裁对象，但习近平主席并不理会，反而提高级别予以重用。 李尚福在担任负责中国人民解放军武器采购和开发的中央军事委员会装备开发部（EDD）部长的2018年受到了美国政府的制裁。当时中国从俄罗斯购买10架苏-35战斗机和S-400防空导弹系统，美国以违反国际社会对俄制裁为由，对其负责人李尚福进行了制裁。由此，李尚福被禁止发放美国签证、利用美国金融系统、在美国管辖范围内拥有资产。 中国台湾“中央通讯社”13日就习近平在提升李尚福为人民解放军最高军衔上将后、此次又任命他为国务委员兼国防部长一事分析说：“重用军事装备专家李尚福，反映了习近平主席打造超越美国的军事现代化强国的目标。” 还有分析认为，习近平就台湾海峡等问题表现出了不会对美国让步的意志。此前，习近平6日在出席政协会议时破例批评美国说：“以美国为首的西方国家对我实施了全方位的遏制、围堵、打压，给我国发展带来前所未有的严峻挑战。”也有观察人士认为，李尚福的任命可能会成为美中军事部门对话的巨大变数。 中国人民银行行长易纲的留任打破了中国内外的预想。易纲2018年成为中央银行人民银行行长，外界认为他今年很有可能被替换。熟知中国消息的香港和台湾媒体此前还报道了中信集团会长朱鹤新等为下任行长候选人。 易纲的留任可能与相比增长更重视稳定的习近平执政第三期第一年的经济方向有关。据分析，在经济团队两大巨头更换为李强总理、何立峰副总理的情况下，如果同时更迭中央银行行长，稳定基调的信号可能无法正常传达给市场。也就是说，相比急剧的利率变动等货币政策，选择了向市场发出以扩大内需为中心、在稳定基调中恢复经济的信号。

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