经合组织也认为“非常奇特”……没有官方控制的韩国健康保险. March. 14, 2023 07:38. . 据悉，经济合作与发展组织上个月在就韩国的健康保险制度与韩国企划财政部协商后评价说：“韩国的健康保险非常奇特（highly unique）。”大多数经合组织会员发达国家指出，政府和国会控制需要税金的健康保险的支出项目、增加率等，但韩国健康保险在没有外部管理的情况下使用巨额资金。 特别是，经合组织指出，韩国政府无法监测健康保险支出，也无法确定支出增长率，但政府预算却在“自动”投入。由健康保险公团会计管理的健康保险，从2007年起其每年收入的20%从国库得到支援。起初是限时条款，但一直被延长，去年底因朝野意见分歧，因日落期限结束，支援依据消失。尽管如此，今年仍计划提供11万亿韩元的预算支援。 虽然需要投入巨额税金，但健康保险的支出规模和保险费率等是由保健福利部部长咨询机构“健康保险政策审议委员会”决定。在25名委员中，医药业界人士和政府方面人士的比重压倒性地高。政界的民粹主义医疗福利扩大要求、医药界的利益等没有被过滤，很容易直接连接到支出上。 随着健康保险支出规模的增加，给财政带来负担的可能性正在持续增加。去年的支出规模为86.6万亿韩元，是22年前健康保险制度合并后的8倍。2018年引进“文在寅医改”后，超声波、核磁共振检查减少患者个人负担的支出剧增了37%。虽然健康保险政策审议委员会继续提高健康保险费率，但力量不足。今年上班族健康保险费负担额比去年每月上涨了2000韩元左右，但预计将出现1.4万亿韩元的赤字。如果按照目前的趋势发展下去，到2029年积累资金将见底，要求政府投入预算的要求必然会越来越强烈。 在韩国的8大社会保险中，没有编入政府预算、而是另外运营会计的只有健康保险和老人长期疗养保险。国民、公务员、军人、私立学校年金和雇佣、工伤保险通过财政推算等正在接受预算当局和国会的审查。4年后的2026年，韩国将进入老年人口比率超过20%的超高龄社会。不受牵制的健康保险的支出规模将更快地增加。为了避免国民缴纳的保险费和税金浪费在不必要的地方，在为时已晚之前要完善外部控制系统。

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