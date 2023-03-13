塔吊司机在怠工、饮酒后作业时最多将被吊扣1年驾照. March. 13, 2023 07:40. by 郑顺九记者 soon9@donga.com. 塔吊司机们中午饮酒后工作或比平时上塔吊速度慢，故意放慢工作速度等情况最多会受到1年的吊扣驾照处分。 国土交通部12日表示，制定了详细标准，如果塔吊司机有故意低速运行等非法、不当行为，可以吊销驾照。这是因为政府发表将停止收取月例费的塔吊司机的执照后，建设现场到处都发生了怠工现象。据国土部透露，以10日为基准，大型建设公司（施工能力评价排名前10位的10家公司）现场中有42%（146家）因塔吊司机的作业延迟等原因出现了工程问题。 国土部将可以下达停止资格处分的不诚实业务类型细分为15种。分为一般事项（1项）、工作态度（4项）、禁止行为（2项）、拒绝作业（8项）。包括比平时故意推迟工作，导致后续工程出现差池的情况，到现场规定的工作开始时间为止，在没有正当理由的情况下未能完成工作准备的情况等。 国土部认为，每月进行2次以上特定类型的不诚实业务时，将被判定为违反了诚实义务，将处以吊扣驾照的处分。工作时间结束前饮酒或无特殊原因拒绝建筑公司（承包）作业指示的，判定对安全或工程影响较大，发生1次时启动处罚程序。 国土部长官元喜龙表示：“恶意利用塔吊停止作业的话建设现场就会停工这一点，故意推迟工作等，对回避遵守施工期间的共同目标的行为发出强烈的警告信息。” 截止到今年7月，警方将在4个月内特别管制与组织暴力相关的犯罪。特别是集中管制部分黑社会组织在建设现场以工会专职费或月例费等名义抢夺钱财的又名“建暴”事例。警方还揭发了3名以建设工会成员的身份威胁说要妨碍工程，从建设公司等处抢走数千万韩元的黑社会成员，并对其进行了拘留。

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