雪芙琳赢得高山滑雪世界杯87胜，所有男女选手最多获胜次数. March. 13, 2023 07:39. by 任寶美 bom@donga.com. 米凯拉•雪芙琳（28岁•美国）刷新了国际滑雪联合会（FIS）高山滑雪世界杯最多胜纪录。11日，雪芙琳在瑞典奥雷举行的2022~2023赛季FIS世界杯女子回转比赛中，以1、2轮合计1分41秒77的成绩夺冠。她以0.92秒的优势战胜了排名第二的温迪•霍尔德纳（30岁•瑞士•1分42秒69）。继前一天的大回转冠军之后，雪芙琳又获得了一次冠军，这是她在世界杯系列赛上获得的第87个冠军。男女选手全算上，她的总获胜场次超过了此前由英埃马尔•斯坦马克（67岁•瑞典）保持了34之年之久的前纪录（86胜）。今年1月，雪芙琳在世界杯上职业生涯第83次登上冠军宝座，超过林赛•沃恩（美国•82胜），创下了女子组最多获胜次数纪录。 2011年3月首次登上世界杯舞台的雪芙琳在2012年12月获得自己世界杯首场胜利的奥雷站比赛中刷新了最多胜纪录。这是她自首场胜利后时隔11年，也是第246次参加世界杯。在世界杯87场胜利中，雪芙琳在回转项目中取得53场胜利，是最多的。大回转20胜，超级大回转和平行回转项目各取得5胜，速降3胜，综合项目取得1胜。她在本赛季的世界杯上获得了13个冠军，这是自2018~2019赛季取得的17个冠军以后赛季最多冠军。从15日开始在安道尔举行的高山滑雪世界杯是本赛季的最后一场比赛。届时将举行回转、大回转、超级大回转、速降比赛等。 对于打破自己纪录的雪芙琳，斯坦马克表示：“雪芙琳是一个完美的选手。技术固然好，但最重要的是聪明。她是唯一一个有能力实现高山滑雪世界杯系列赛100胜的选手。”雪芙琳计划将选手生涯延续到2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会。路透社等海外媒体预测说，下赛季雪芙琳有望取得总计100胜。雪芙琳说：“这是一种难以言喻的感情。而且（我的记录进程）还没有结束，所以更加有趣。”雪芙琳在本赛季已早早确定了回转和大回转等两个领域的综合冠军。在加上所有项目分数的综合排名中，她也已经上升到了第一位。这是继2017年、2018年、2019年和2022年之后的第五次综合排名第一。

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