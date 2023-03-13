无限的宇宙和“人类的重量”. March. 13, 2023 07:39. . “所以说，有人主张和你不同的想法，难道就能杀死他或者讨厌他吗？万万不可。因为，在数千亿个银河系中，也找不到和我们一样的人。”―出自卡尔•萨根的《波斯菊》中 经常有人问“去无人岛时想带的书是什么”。虽然不知道，但这些人最常听到的回答之一就是这本书，美国天文学家卡尔•萨根的《波斯菊》。首先，这本书的分量足以抵消无人岛的无聊时间。因为是“砖头书”。但更主要的原因难道不是因为这本书值得深思吗？ 萨根在1980年播出的电视纪录片《波斯菊》中饰演解说员，成为了全世界的明星学者。包含纪录片内容的同名书籍就是《波斯菊》。 在阅读这本书的过程中，体验到了超越单纯读书的经验的神秘体验。在读书的过程中，感觉就像在太空行走一样，身体好像飘在空中似的。在翻过最后一页的那个瞬间，就像是游完泳后轻柔地来到地球，轻轻踏上地面的那种感觉。是的。这本书可以说是“体验性的作品”。 开头的文章是“波斯菊”的核心信息。如果跟随萨根在宇宙中转悠，就会明白，与宇宙的大小和“计划”相比，人类真的是渺小而微不足道的存在。虽然有些矛盾，但另一方面，我的想法是“没有比人类更特别的存在”。不管两者中更集中于什么感觉，我认为我们得到的结论就是这个。在地球上斤斤计较的争斗都是毫无意义的事情。事实上，我们所有人都生活在极度有限的时间和空间里，连彼此相爱生活都不够。

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