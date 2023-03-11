知耻而后勇，惨败于利物浦的曼联队4比1大胜贝蒂斯. March. 11, 2023 08:05. by 金正勋记者 hun@donga.com. “必须重整旗鼓，重新反弹。” 10日，曼联队（英格兰）主教练埃里克•滕哈赫在与皇家贝蒂斯（西班牙）的2022~2023赛季欧洲足球联盟（UEFA）欧洲联赛（欧联杯）16强首回合主场比赛之前，向球员们做出了上述嘱咐。也就是说，必须提升因在前一场比赛中惨败而陷入低谷的球队的氛围。为此，需要一场完胜。 按照滕哈赫主教练的嘱咐，曼联以4比1完胜贝蒂斯，减轻了4天前以7球之差惨败的冲击。曼联队在6日与利物浦队的英超（EPL）比赛中以0比7败北。这是曼联队在对阵利物浦的失利中双方比分差距最大的一次。 参加与贝蒂斯比赛的11名曼联首发阵容与4天前和利物浦队的比赛时没有丝毫出入。在惨败的下一场比赛中，不仅是战术，为了改变球队的氛围，一般都会改变阵容。但是滕哈赫教练在7球之差惨败的比赛后，没有更换任何首发出场的球员，而是直接派出了和上一场比赛一样的首发阵容。 对此，英国媒体《太阳报》报道称，“腾哈赫固守了出乎意料失败的首发11人”，曾在曼联担任中场球员的欧文•哈格里夫斯（退役）表示：“主教练似乎在向（在利物浦一战中）经历混乱的球员们传达挽回颓势重振旗鼓的信息。”在16强首回合比赛中，曼联以三球优势取得胜利，创造了进入8强的绝对有利局面。双方的次回合比赛将于17日在贝蒂斯的主场举行。 10日，欧联杯（前身联盟杯）历史上夺冠次数最多（6次）的塞维利亚队（西班牙）在16强首回合主场比赛中以2比0轻松战胜了费内巴切队（土耳其）。

한국어