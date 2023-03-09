21世纪文艺复兴女性. March. 09, 2023 07:40. . 歧视和排斥的历史和人类的历史一样悠久。美术史长期以来一直不承认女性美术家的存在。20世纪60年代后期，随着女权主义运动，重新审视被历史遗忘的女性美术家的展示和研究变得活跃起来。尽管如此，当时以白人女性画为主，有色人雕刻家经常被排除在外。 作为美国20世纪最具影响力的艺术家之一，奥古斯塔•萨维奇是有着“最初”修饰语的雕塑家。她是1939年在美国建立自己美术馆的第一位非洲裔美国女性，也是纽约世界博览会为1939年活动委托作品的唯一黑人女性艺术家。萨维奇展示了将黑人儿童合唱团形象化成竖琴模样的石膏雕刻。这是从詹姆斯•韦尔登•约翰逊写的诗《扬起每一个声音和歌唱》中获得灵感制作的。这首诗在1900年被500名学生首次朗诵后被制作成歌曲，在美国黑人社会被称为国歌，受到了人们的喜爱。这首歌也包含了向着没有差别的世界和自由而斗争的意志。 事实上，萨维奇的人生也是斗争的延续。虽然她获得了法国美术学校的全额奖学金，但因为肤色问题，奖学金被撤回，没能继续学习雕塑。虽然被认可为雕刻家，但总是很穷。因为没有钱将作品铸造成青铜，甚至涂了鞋油，使石膏碎片看起来像青铜。 4.8米高的石膏雕刻《竖琴》（1939年）在活动期间制作了众多微型复制品（照片）和明信片，非常受欢迎。但是博览会一结束，原件就和所有的艺术品一样都被拆除了。它被当作是为活动而制作的临时设置物。 进入21世纪后，重新审视萨维奇的工作变得活跃起来。2001年，她的家和工作室被登记为纽约州的历史场所，2004年，以她的名字命名的公立艺术学校正式开业。继2019年以“文艺复兴女性”为题举行的纽约回顾展之后，2022年举办了展示她的作品的威尼斯双年展，将她的名字铭刻在世人面前。

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