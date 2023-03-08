55%的大企业表示“上半年不招聘新员工或尚未制定计划”. March. 08, 2023 07:45. by 具特敎 kootg@donga.com. 相关调查结果显示，一半以上的大企业决定今年上半年（1~6月）不招聘新员工，或尚未制定计划。特别是上半年不招聘的企业比重比去年调查时增加了近一倍，因此有人担心就业市场会冻结。 7日，全国经济家联合会以销售额500强企业为对象进行了“2023年上半年新招聘计划”的调查，结果显示，54.8%的大企业表示没有制定上半年新招聘计划或不招聘员工。具体来说，“新招聘未定”的企业占39.7%，“没有新招聘计划”的企业占15.1%。回答“没有新招聘计划”的企业相较于去年（7.9%），增加了7.2个百分点。 在今年上半年表示要招聘新员工的企业（45.2%）中，预计减少招聘规模的企业将比前一年有所增加。表示要减少招聘规模的企业比重为24.6%，比去年（4.3%）增加了20.3个百分点。表示要增加招聘规模的企业占24.6%，比去年（41.4%）减少了16.8个百分点。 对于没有新员工招聘或不扩大招聘规模的原因，企业回答最多的是“高利率、高物价、高汇率等3高余波”、“供应网不稳定等国内外经济状况不好”、“结构调整和紧缩经营等公司内部情况困难”等，比重分别为29.0%左右。

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