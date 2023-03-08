尹锡悦总统要多照顾“强制征用”受害者、进一步拉动日本. March. 08, 2023 07:44. . 尹锡悦总统昨天在国务会议上就韩国政府的日本帝国主义强制动员受害赔偿解决方法表示，“这是尊重受害者的立场，摸索符合韩日两国共同利益和未来发展的方案的结果”，再次强调这是韩日面向未来合作的大局决断。但强制动员受害者和市民团体、在野党议员们通过紧急时局宣言，主张政府解决方法无效，并表示要举行签名运动和谴责集会。 韩国政府的第三方代位偿还解决方案可能是已经充分认识到日本方面消极的响应措施、受害者和在野党方面的强烈反对等所有争议后得出的结论。据悉，在政府内部不容小觑的负面氛围下，尹锡悦总统的强烈意志起到了很大的作用。韩国政府强调，面对朝韩核威胁的高度化，迫切需要韩美日、韩日合作，因此政府认为不能再放任韩日矛盾。 对于韩国提出的这种先发制人的解决方法，日本方面的反应令人失望。对于日方一直坚持排除直接道歉和赔偿的迂回措施，韩国政府直到最后都呼吁日本做出有诚意的政治决断，但日本没有做出任何让步。因为日方的这种态度，韩国国民之间充分出现了“政府是不是太操之过急”的疑问，受害当事人反驳称“不会要讨来的钱”，也是理所当然的。 但是正如政府所强调的那样，此次提出解决方法并不是解决问题的结束，而是开始。只是把韩日历史矛盾抛在脑后，刚刚进入了关系正常化的漫长而艰难的过程。因为是在强烈的争议和反对中出发的，所以需要更加坚持和细心的努力。最重要的是，不能疏忽为平息受害者的反对和寻求理解而做出努力。不幸的历史留下的伤痛和疙瘩无法轻易治愈。反对声越大，越要包容。 此外，韩国政府应该引导日本方面采取更加转变方向的措施。韩国政府期待，以本月中旬尹锡悦总统访问日本、下月对美国进行国事访问、5月出席七国集团（G7）峰会为契机，日本方面也会有真诚的态度变化。从现在开始，才是真正发挥能够安抚受害者和国民心灵的外交能力的时候。

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