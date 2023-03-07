哲学家的土地. March. 07, 2023 07:49. . 罗马人对希腊的爱非常深。贵族富豪家庭让希腊人出任家庭教师。要想在罗马取得成功，成为法学家是最好的选择，而要想成为能够抓住大众的口才和运用逻辑的有能力的律师，必须前往希腊留学。凯撒也曾在希腊留学，成为法学家，并最终进入了政界。 在这样的文明和教养的土地上，如果布满历史战场，人们或将很难相信。公元前168年，艾米卢斯•保罗在奥林匹斯山下的皮杜斯击败了马其顿的长矛步兵队。在这场战斗中证明了罗马军新型战术队形的威力，罗马军获得了称霸世界的自信。他的儿子斯基皮奥•索非亚努斯在第三次布匿战争中彻底消灭了迦太基。罗马在通往帝国的路上展开的两场决定性的战斗、凯撒和庞培对决的法萨卢斯战斗，以及凯撒死后他的继承人奥克塔维亚努斯和安东尼与凯撒暗杀者展开的腓立比之战不是在意大利的土地上发生的，而是在希腊发生的。 拜占庭帝国时期、第一次世界大战时，国际势力在希腊也多次发生冲突。希腊成为战争之地的原因是地缘政治因素。地形有利于要塞建筑，是连接欧洲、中东和奥斯曼的交叉路口。21世纪的韩国又是怎样的呢？这里成为美国、日本、俄罗斯和中国对峙的十字路口。冷战结束后，原以为这种意义会有所减弱，但随着中国对台湾地区加强威胁，地缘政治威胁指数大幅上升。中国对台湾的攻击绝不仅仅是“一个中国”的中国内政问题那么简单。现在中国的威胁正逐渐扩大到东南亚，而韩国和日本的生命线—海洋贸易路或将立即进入中国的管辖范围。仅靠轻型航空母舰是无法应对的。为了应对这一威胁，成立了连接美国和印度的“四方联合”，由此使得韩国的外交立场陷入困境。 地缘政治地位不是固定的。它不断变化，要求生存的智慧。先觉悟后准备的人才能生存下来。是战争史的永恒真理。

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