“世界杯五冠王”金旼鲜首次挑战世锦赛金牌. March. 03, 2023 07:37. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “新冰上女皇”金旼鲜（24岁•议政府市厅）将挑战速度滑冰世界锦标赛的个人首个冠军。 金旼鲜将参加4日在荷兰海伦芬蒂亚夫（Thialf）冰场举行的2022~2023赛季国际滑联（ISU）速滑世界锦标赛女子500米比赛。比赛开始时间是凌晨4时53分。金旼鲜是女子500米项目中独一无二的选手。从本赛季的世界杯第一站到第五站，她包揽了女子500米所有金牌。在上月18日举行的世界杯第6站比赛上，因失去金牌而未能成为全冠王。虽然在本赛季往返于国内外各种大赛之间，体力上的负担很大，但最终她还是在该站获得了银牌。 虽然被称为女皇，但是金旼鲜还没有登上过世界锦标赛的领奖台。金旼鲜此前的世界锦标赛最好成绩是2016~2017赛季女子500米比赛的第15位。在最近出战的2019 ~ 2020赛季中，她获得了女子500米第18名的成绩。 ISU在主页上介绍参赛选手时，在谈及金旼鲜时解释说，“到上个赛季为止，只登上过一次世界杯领奖台（女子500米铜牌），但在本赛季的世界杯上，她获得了500米五冠王，另有还有一个亚军”，“继在世界锦标赛女子500米比赛中三次摘得金牌的李相花（34岁•退役）之后，（金旼鲜）有可能成为韩国的第二位女子金牌得主。” 金旼鲜此次大赛的最大竞争者是在2022~2023赛季世界杯第6站比赛在女子500米项目中夺冠的瓦内萨•海尔乔克（28岁•奥地利）。此外2020~2021赛季世界锦标赛亚军彭克•科克（23岁•荷兰）也是奖牌的有力竞争者。 金旼鲜还将参加本届世锦赛女子1000米比赛。女子1000米比赛将于当晚11时57分开始。

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