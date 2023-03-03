“让世界了解西厓柳成龙的人生”，英文传记《朝鲜王朝宰相柳成龙》在美国出版. March. 03, 2023 07:37. by 崔勋振记者 choigiza@donga.com. 朝鲜宣祖时期担任领议政的西厓柳成龙（1542~1607年）的英文传记《朝鲜王朝宰相柳成龙》（照片）最近在美国伯克利大学东亚研究所（IEAS）出版。 英文学者兼古典翻译家、韩国经典著作世界化研究所所长崔炳铉（73岁•前湖南大学教授）2日在电话通话中表示：“韩国的大众文化在世界范围内备受瞩目，但历史人物几乎不为人所知。”崔所长历时7年撰写的长达560页的书中，不仅包含了柳成龙的生平，还包含了韩中日三国围绕1592年壬辰倭乱发生的矛盾和剧变的历史背景。崔所长表示：“从朝鲜的角度来看，我们接近了这种时代状况。” 崔所长强调：“柳成龙不仅取得了学术成果，还提拔了李舜臣等名将，为朝鲜在壬辰倭乱中取得胜利做出了很大的贡献。”崔所长曾将记述柳成龙带领人们克服壬辰倭乱的过程的《惩毖录》翻译成英文，于2002年出版。 专攻英文学的崔所长20多年来致力于韩国经典著作的英文翻译。他翻译的《牧民心书》（2010年）、《太祖实录》（2014年）、《北学议》（2019年）在哈佛大学和夏威夷大学出版。崔所长说：“1997年在首尔龙山的美国马里兰大学首尔分校作为客座教授教授韩国文学，但是找不到一本英文版的韩国文学或历史书，吃了不少苦头”，“为了宣传韩国的历史和古典文学，急需英文文本。”接着，他补充道，“迫切需要努力向世界宣传成为我们国家文化根源的经典著作”，“希望柳成龙传记能够成为韩国历史人物为世人所知晓的引水。”

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