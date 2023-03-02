林润灿将于明年2月在纽约卡内基音乐厅首次登台演出. March. 02, 2023 07:36. by 崔智善 aurinko@donga.com. 来自韩国的青年钢琴家林润灿（19岁•照片）将于明年2月在美国纽约卡内基音乐厅（Carnegie Hall）首次亮相。林某将表演去年以最小年纪获得金牌的范克莱本国际钢琴大赛的半决赛演奏曲弗朗茨•李斯特的《超技练习曲Transcendental Studies》。 卡内基音乐厅上月28日（当地时间）表示，林某将于2024年2月21日在艾萨克斯特恩礼堂举行独奏会。艾萨克斯特恩礼堂是卡内基音乐厅最大的主舞台。卡内基音乐厅表示：“在范克莱本大赛上夺冠的最年轻钢琴家林润灿现在将在卡内基音乐厅最有名的舞台上首次亮相。”同时还介绍了范克莱本大赛评审委员会长马琳•奥尔索普评价林某的内容，称林某是“将深沉的音乐性和绝妙的技巧有机结合在一起的演奏者”。 卡内基音乐厅将林某的演出列入了2023、2024赛季的“键盘大师”系列。通过该系列，5名明星钢琴家将依次举行独奏会。钢琴家赵成珍（29岁）也包括在内。美国的钢琴大师伊曼纽尔•艾克斯、俄罗斯的达尼•特里波诺夫、乌兹别克斯坦的贝赫佐德•阿卜杜拉伊莫夫也被选为演奏者。 林某计划今年5月在纽约大卫•格芬大厅与纽约爱乐管弦乐团进行合演。

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