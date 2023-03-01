在野党发生内战……亲李在明派指责“脱离组织”，非李在明派要求“李代表辞职”. March. 01, 2023 07:49. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明方面28日断然否认说：“没有理由表明去留。”在前一天的逮捕李在明议案表决中出现大量脱离票数后，以非李在明派系为中心出现了要求李在明辞职的声音，李在明方面则对此划清了界限。 共同民主党代表室核心相关人士当天表示：“前一天通过国会全体会议确认了这是检察机关的镇压。李代表没有理由表明去留。”李在明当天没有回答记者们提出的去留问题等提问，而是表示：“相比抓不抓李在明的问题，希望大家多多关注控制物价、改善经济、改善人们生活的问题。”李在明对逮捕议案遭到否决没有表明其他立场，而是按原计划消化了“关于供餐劳动者肺癌诊断的民生现场访问”日程，继续了民生步伐。 在李在明进入“坚持”的情况下，共同民主党陷入了猛烈的后暴风之中。非李在明派系认为“表决结果只是冰山一角”，正式要求李在明辞去代表职务，而亲李在明派系则将前一天涌出的最少31张脱离票定性为“争夺党领导权的有组织的脱离票”，对非李在明派系进行了抨击。 党领导层也立即出现了“有计划的投票”论。发言人朴成俊当天在与《东亚日报》的通话中表示：“这不是自律投票，而是有计划的投票。想要展开党权斗争的势力似乎过早地表现出了其意图。”一名亲李在明派系领导层议员也在通话中表示：“根据掌握的情况，以党内特定团体所属为中心，投脱离票的人有17人左右。投赞成票的议员是‘害党’行为者。” 对于这样的“有计划投票”论，非李在明派系针锋相对地表示：“这只不过是之前积累的矛盾和不满成为心领神会而已。”非李在明派系重量级议员李相旼（音）当天在CBS广播节目中表示：“外面的数字只是冰山一角，水底下的冰块不是更大吗?”李相旼还就李在明的去留问题强调：“今后的去留应该如何进行，是提前说的，所以虽然很小心，但我认为确实需要采取什么措施。”一名非李在明派系议员也表示：“李代表被起诉后，围绕规定起诉时停止党职的党章第80条的争议将愈演愈烈。” 国民力量党也延续了攻势。该党院内代表朱豪英在院内对策会议上指出：“共同民主党内也有38人不同意李代表‘政治镇压’的主张。”

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