拜登推荐印度裔彭安杰接任世界银行行长. February. 25, 2023 07:46. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 美国总统拜登当地时间23日推荐前万事达卡首席执行官彭安杰（63岁、照片）为世界银行行长候选人。世界银行行长一直由最大股东美国政府指定的人物担任，因此彭安杰很有可能成为下任行长。 拜登当天通过声明表示：“他证明了管理人和系统、成为世界各国全球领导人的伙伴、创造结果的能力。为了应对气候变化等我们时代最紧迫的课题，他还具备动员公共及民间资源的核心能力。” 据《纽约时报》报道，印度裔美国人、前万事达首席执行官彭安杰是美国最有名的印度籍高管之一。他曾在雀巢、百事可乐制造商百事可乐集团等从事营销业务，1996年起跳到花旗集团担任亚太总管。从2010年到2021年，他领导万事达信用卡超过10年，营业利润增长了3倍以上。目前，他担任私募基金运营公司“泛大西洋投资集团”的副董事长。 世界银行是二战后为支援各国重建资金而设立的。下任世界银行行长将在经过一个月的候选人验证程序后，于今年5月决定。世行行长任期5年，可以连任。本月15日，任期还剩一年左右的现任世行行长戴维·马尔帕斯表示，将工作到6月末，提前辞职。他被任命于2019年特朗普政府时期，事实上否认化石燃料对气候变化的影响，一直受到拜登政府的辞职压力。 在世界银行78年历史上从未出现过女性总裁的情况下，拜登再次推出男性候选人，也因此受到了批评。世界银行理事会当天表示“强烈鼓励推荐女性候选人”，但拜登在短短几个小时后就推荐了男性候选人。

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