朝鲜称“发射巡航导弹” VS 韩国军方倾向于“纯属欺骗战术”. February. 25, 2023 07:47. by 申振宇记者、古都艺记者 niceshin@donga.com,yea@donga.com. 朝鲜24日主张，23日凌晨试射了4枚“箭矢-2”型战略巡航导弹。朝鲜就此次导弹发射表示，“是共和国核遏制力的重要组成部分”，明确表示此次挑衅的目的在于“核投送手段的多样化”。韩国军方当天就朝鲜公布的消息表示：“这与韩美侦察资产掌握的情况存在差异。”韩国军方认为，这很有可能是朝鲜谎称对韩挑衅、企图制造紧张气氛的“欺骗战术”。不过，巡航导弹比弹道导弹更难探测和追踪。 朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社当天报道说：“（从咸镜北道金策市一带发射的）战略巡航导弹在模拟东海2000公里界线距离的椭圆和‘8’字型飞行轨道上飞行10208秒（2小时50分8秒）至10224秒（2小时50分24秒），并命中了目标。”报道称，导弹飞向发射目标地点上空，走着8字型，进行了性能试验。朝鲜宣称的“2000公里”射程不仅可以打击韩半岛，还可以打击部署F-22隐形战斗机等美国战略资产的驻日美军基地。 朝中社还表示，通过此次导弹发射，“检阅并判断战略巡航导弹部队的迅速应对态势”。这暗示着巡航导弹部队已经具备体系，事实上已经进行了实战部署。远程巡航导弹在突袭发射时，可以通过超低空秘密飞行，破坏目标，因此被评价为具有威胁性的武器体系。 据悉，朝鲜的此次发射没有被韩美侦察资产探测到。韩国军联合参谋本部相关人士表示：“在朝鲜主张的时间段内，韩美侦察资产也在密切关注相关地区。正在分析包括朝鲜主张的真伪在内的多种可能性。”韩国军方高层相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“朝鲜23日实际发射导弹的可能性几乎为零。”也就是说，朝鲜发布了虚假消息。 去年11月朝鲜表示向蔚山前公海上发射战略巡航导弹时，韩国军方也曾正面反驳，称朝鲜的主张与事实不符。 不过，也有人提出，由于巡航导弹改变超低空飞行路线、躲避拦截网的特点，韩国军方有可能没有捕捉到。与发射后飞向数十公里以上的高度、卫星和雷达能立即捕捉到的弹道导弹不同，巡航导弹在在数十米超低高度飞行，很难进行探测和追踪。它也比弹道导弹更能准确打击目标。因此，联合参谋本部议长金承谦上个月27日在非公开主要指挥官会议上指示说：“近期内要准备应对朝鲜巡航导弹的态势。”

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