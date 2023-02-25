让性别概念浮出水面从而成为“时代标志”的法官. February. 25, 2023 07:46. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 1991年担任美国审判研究院的作者首次见到了历史上第二位美国女性联邦大法官露丝•贝德尔•金斯伯格。地点是在电梯里。无法忍受寂静气氛的作者问道：“最近看过歌剧吗？”偶然开始的这一缘分延续了数十年。 与金斯伯格关系密切的法律新闻记者与被称为“法官们的法官”的金斯伯格进行了对话。通过金斯伯格的嘴观察对法律、自由、爱情、结婚、胜利和失败等的洞察力。 金斯伯格一生都毫不动摇地为女性和少数人的权益献身，她的行动给男女老少都带来了灵感。 在日常生活中也是如此。2017年即将结婚的作者委托金斯伯格做证婚人。金斯伯格在写证婚词草案时，以“杰弗里，现在可以亲吻你的新娘了”的传统祝福结束了文章。几个小时后，这句话被改了。“杰弗里，劳伦，现在是为了这个婚姻的初吻而互相拥抱的时间。”新郎新娘修改了包含平等关系意味的句子。 金斯伯格2013年在美国华盛顿肯尼迪艺术中心举行的同性婚礼上也担任了证婚人。 她说：“美国的宪法诞生已经过了两个多世纪。对‘我国国民’的概念正在逐渐扩大。曾经被冷落的人、奴隶、女性、原住民最初并没有被列入‘我国国民’名单”，“平等是非常重要的主题。” 金斯伯格首次正式开始使用“性别（gender）”一词，并为了终止妊娠权而不懈努力。有时她的判决受到了猛烈的批评。究竟是什么内在的力量引领着她呢？金斯伯格说：“我不会对对方说‘这种意见严重错误’或‘不要严重地看待这种意见’。”或许是真心倾听他人的话，让想法不同的人成为朋友的姿态让她成为了“时代的标志”？

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