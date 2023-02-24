韩国银行维持3.5%的基准利率……时隔1年零6个月再次冻结. February. 24, 2023 07:52. by 朴敏宇记者、纽约=常驻记者 金贤洙 minwoo@donga.com、kimhs@donga.com. 韩国银行在经过1年零6个月的上调利率步伐后，23日把基准利率冻结在3.5%。因为连续上调利率导致经济停滞的忧虑和百姓经济的痛苦增大，韩国银行暂时停下了利率上调。不过，韩国银行总裁李昌镛表示，“利率上调基调还没有结束”，留下了今后追加上调的活口。 韩国银行金融货币委员会23日召开货币政策方向决定会议，决定维持目前3.50%的基准利率。韩国银行先后十次调息，把2021年8月0.5%的“零利率”水平的基准利率总共提高了3个百分点，特别是从去年4月起连续7次上调利率。 据分析，韩国银行之所以停止上调利率，是因为对经济放缓的忧虑增大。韩国的经济增长率在去年第四季度转为负增长（-0.4%），今年到第一季度为止又出现了负增长的征兆。实际上，当天韩国银行考虑到出口减少和内需钝化等因素，将今年的增长率预测值从原来的1.7%下调至1.6%，下调了0.1个百分点。 李昌镛在当天的记者招待会上表示：“我们认为，把标准利率维持在目前水平，并仔细检查各种不确定性因素，是比较合适的。”他指出，不确定性因素有通货膨胀放缓速度、美国联邦储备委员会的最终利率水平、中国经济恢复对韩国经济的影响、房地产经济的金融稳定影响、利率上调波及影响等。 但他表示：“希望不要将此次冻结标准利率视为‘利率上调基调已经结束’。”他的意思是，这不是“句号”，而是“喘口气”。 实际上，4月份有可能再次上调。李昌镛就最终利率水平表示：“金融货币委员中有一人表示应维持目前利率水平3.5%，五人认为暂时应该保留3.75%的可能性。” 相反，美联储短期内将继续采取紧缩措施。据美联储当地时间22日公开的上周联邦公开市场委员会例会纪要，大部分与会者同意以“上调0.25个百分点”来减缓加息速度，但部分人主张有必要尽快上调0.5个百分点。市场认为，美联储将在3月、5月、6月会议上通过3次追加上调，把基准利率提高到5.50%后，维持到年底。

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