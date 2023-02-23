拜登演讲中11次提及普京，称“俄罗斯绝对胜利不了”. February. 23, 2023 07:42. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登当地时间21日在乌克兰战争1周年之际发表的演讲中，11次提及俄罗斯总统普京，并强调“俄罗斯绝不会在乌克兰取得胜利”。拜登针对普京同一天发表“对攻演讲”中发出的核威胁，继续明确表示将进一步加快对乌克兰的援助。有人担心，随着美俄首脑的矛盾达到最高潮，国际社会正在爆发新的冷战。 拜登当天在波兰首都华沙的王宫庭院发表演讲时表示：“普京对领土和权力的卑鄙欲望将失败。”他还表示：“普京仍然不相信我们对乌克兰的持续支援和北约的团结，但世界上的民主国家将永远守护自由。” 拜登还表示，明年将在美国主办迎来创立75周年的北约首脑会议。这意味着，美国将继续维持以北约为中心的对俄战线直至明年。 拜登表示：“本周将和友邦国家一起宣布更多（对俄罗斯）的制裁，将追求对战争犯罪和反人道主义犯罪的定义。”《华尔街日报》21日报道说，美国财政部将宣布针对俄罗斯州长、高级情报官员及家属、国防相关企业等200多个对象的新制裁。 普京在同一天的演讲中回应称，为应对美国等国家的经济制裁，将引导滞留在海外的“新兴财阀”回国。他还表示，将每6个月给参加乌克兰战争的军人提供2周的休假。对此，俄罗斯政治学家基里尔·罗戈夫分析说：“普京演讲的核心是战争的常态化（nomalization）。” 随着美国等西方世界和俄罗斯之间的紧张加剧，战况激化的可能性增大。七国集团外长当天在联合声明中表示：“顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波罗热、克里米亚半岛地区是乌克兰的一部分。”也有分析认为，这暗示着有可能援助乌克兰夺回被俄罗斯规定为扩战“红线”的克里米亚半岛。

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