“虚拟货币是证券”……Terra共同创始人权道亨在美国因“证券欺诈”被起诉. February. 21, 2023 07:38. . 美国证券交易委员会上周向纽约联邦地方法院起诉了去年5月引发虚拟货币Terra、Luna暴跌事态的虚拟货币发行公司Terraform Labs和公司共同创始人、代表权道亨（音）。这是联邦证券法规定的欺诈嫌疑。由此，给全世界投资者造成至少400亿美元（约51.85万亿韩元）损失的权道亨很有可能站在美国法庭上。 权道亨发行了以1比1美元的固定价格、通过互补算法防止价值下降的“稳定币”Terra和Luna，成为虚拟货币业界的巨头。但是去年发生大量抛售后，Terra未能维持价值，暴跌了99.99%。随着美国国内投资者的损失越来越大，美国证券交易委员会急忙对在潜逃东欧的权道亨进行了司法处理。 值得关注的是，美国证券交易委员会把Terra、Luna视为“不记名证券”，对权道亨适用了证券法。到目前为止，虚拟货币是否证券还不确定，而且很难证明是否有给投资者造成损失的意图，因此很难以证券欺诈进行处罚。权道亨反复主张“这只是失败，不是诈骗”，也是因为这个原因。他还涉嫌将1万个以上的比特币转移到瑞士银行账户，并将其中1亿美元现金化，用作逃避资金。 此次美国证券交易委员会以存在发行企业、得到期待投资利润的实际资金投入等为由，将Terra、Luna视为证券，并在诉状中指出，权道亨明知价格暴跌的可能性，也没有如实向投资者告知。预计准司法机关美国证券交易委员会的判断将对韩国的相关调查产生影响。去年10月，检察机关以违反资本市场法的嫌疑对权道亨等人申请拘捕令后，法院以“没有可以判断是否是证券的资料”为由驳回了申请，如今算是有了新的逻辑依据。 由于二三十岁年轻人和退休者的投资集中到完全没有证明用途的劣质虚拟货币，韩国前年和去年分别发生了3万亿韩元和1万亿韩元以上的欺诈损失。检方和警方应以美国证券交易委员会的判断为契机，加快调查和处罚停滞不前的虚拟货币诈骗。国会也有必要加快推迟1年多的虚拟货币市场相关立法。

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