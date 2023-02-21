这一次，朝鲜威胁对清州-群山空军基地进行“战术核武器打击”. February. 21, 2023 07:39. by 军事记者尹相虎、古都艺记者 ysh1005@donga.com,yea@donga.com. 朝鲜在发射可以打击美国本土的“火星-15”型洲际弹道导弹两天后的20日，把韩美空军基地假设为“战术核武器目标”，进行了很可能是超大型放射炮（KN-25）的短程弹道导弹的发射挑衅。 在朝鲜发射“火星-15”型导弹的第二天（19日），韩美动用B-1B战略轰炸机和F-35A隐形战斗机等，对朝鲜进行了武力示威，朝鲜因此再次采取了针对性行动。有分析认为，朝鲜此举意在在下月中旬韩美举行联合军演之前，通过连锁挑衅加剧紧张局势，继续保持“强对强”的“悬崖对峙”局面。 据韩国军方透露，20日上午7时至7时11分左右，朝鲜在平安南道肃川一带向东部海域发射了两枚短程导弹。据悉，射程分别为390多公里和340多公里。 朝鲜中央通讯社在挑衅1个多小时后报道说：“为应对韩美联合军演，用600毫米放射炮假想瞄准‘敌方作战机场’并进行了射击。”报道特别指出：“发射点分别设定了395公里和337公里射程的假想目标，向东部海域进行了射击。600毫米放射炮是最新型多联发精密攻击武器体系，是给每个作战机场分配1门和4枚的威力，是值得炫耀的战术核攻击手段。”实际上，如果把朝鲜发射的短程导弹的坠落地点向南旋转，就能准确到达分别部署F-35A的忠北清州空军基地和部署F-16战斗机的全北群山驻韩美国空军基地。 韩国军方相关人士表示：“这是在威胁，有事时将韩美核心空军战斗力以先发制人的核打击夷为平地。继以‘火星-15’型挑衅瞄准华盛顿之后，露骨地警告战术核武器的最优先目标就是韩美空军基地。”

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