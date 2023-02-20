朝鲜企图以发射洲际导弹挑拨离间韩美关系，反而只会巩固团结和威慑力. February. 20, 2023 07:32. . 朝鲜前天在平壤顺安一带发射了“火星-15”型洲际导弹。这是继新年第一天发射的短程弹道导弹后，时隔48天的挑衅。该远程导弹的最大顶点高度为5768公里，飞行了900公里左右，落在了东部海域。金与正第二天发表谈话威胁说：“针对对朝鲜的敌对行为，将采取相应、非常强烈的压倒性应对措施。” 此次发射洲际导弹表明，朝鲜针对美国的战略挑衅正在全面展开。射程1.3万公里的“火星-15”型导弹如果是以正常角度发射，就是可以打击美国全境的核武器投掷手段。朝鲜继去年11月发射被称为“怪物洲际导弹”的“火星-17”型导弹后，本月初又成立了“固体燃料洲际导弹运用部队”等，正在积极增强远程导弹。朝鲜表示“无意与南朝鲜（韩国）打交道”，再次表现出了要直接面对美国的意图。 朝鲜今后很有可能以预定的韩美联合军演等为借口，进一步提高核武器、导弹挑衅的水平。有观察人士认为，本周在美国五角大楼举行的韩美延伸威慑手段运用演习和下个月“自由盾牌”联合军演期间，朝鲜将再次发起挑衅。朝鲜发射不久前在阅兵式上公开的固体燃料洲际导弹或进行第七次核试验的可能性令人担忧。 为参加慕尼黑安全会议而聚集在德国的韩美日三国外长立即举行紧急会晤，讨论了应对方案。他们在联合记者会上一致谴责朝鲜的发射，并强调“将面临国际社会更严厉的制裁”。三国外长迅速采取共同应对措施值得关注。在朝鲜试图挑拨离间韩美之间的威胁和挑衅下，东北亚的多方团结反而正在得到巩固。 在朝鲜政权致力于增强武力的时候，朝鲜的经济困难正在恶化。据悉，与去年相比，粮食产量减少了四分之一左右，饿死者层出不穷。据推算，如果加上每发最高达3000万美元的洲际导弹等导弹发射费用，相当于居民一年的大米价格。即使执着于毫无收获的挑衅战略，得到的也只能是极度的孤立和贫困。国防委员长金正恩为了营造接班氛围、连日带着女儿走动，但他传给后代的也仅此而已。

한국어