李康仁奉献助攻助力球队获胜，朴志洙、吴贤揆登录欧洲赛场后首次首发. February. 20, 2023 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. 李康仁（22岁•皇家马洛卡）贡献本赛季个人联赛第4次助攻，为自己的22岁生日献上了一份贺礼。 李康仁在19日与比利亚雷亚尔队的2022~2023赛季西班牙足球甲级联赛主场比赛中首发出场。在两队2比2战平的下半场第11分钟，在本队获得角球的情况下，李康仁利用一记左脚斜传球把皮球送到对方球门中路，在门前伺机守候的丹尼尔•罗德里格斯（35岁）一记头球把球送进对方球门内。这是李康仁本赛季的第4次助攻，也是他自去年10月23日与巴伦西亚队的比赛中攻入一球后，时隔4个月再次取得攻击点（进球或助攻）。这也是他自去年9月11日与皇家马德里队的比赛后，时隔5个月再次奉献助攻。李康仁在本赛季联赛中已取得2球、4次助攻的不错数据。 据足球统计网站“WhoScored.com”数据显示，李康仁尝试了29次传球，成功完成了其中25次（传球成功率86%）。2次关键传球，5次铲球，1次抢断。最终以4比2获胜的马洛卡队以9胜4平9负（积31分）的成绩与比利亚雷亚尔的积分相同，但凭借相互交锋战绩优势，力压对手排在第8位。本赛季马洛卡队在联赛中与比利亚雷亚尔队交锋两次，全部获胜。 当天迎来生日的李康仁在比赛结束后还和等待自己的球迷们一起举行了简单的生日派对。 另外，上月加盟葡超联赛波尔蒂芒斯队的中后卫朴志洙（29岁）19日在主场迎战马里迪莫队的比赛中首次亮相。此前两场比赛朴志洙都进入了替补名单，但未能出场，当天他首发出场，并打满了全场。据WhoScored.com网站数据显示，朴志洙铲球1次，抢断3次。最终，波尔蒂芒斯队以2比1反败为胜。取得8胜2平11负（积26分）的波尔蒂芒斯队在18支球队中排名第11位。 效力于苏格兰班霸球队凯尔特人队的吴贤揆（22岁）当天在主场迎战阿伯丁队的苏格兰足球超级联赛比赛中首发出场，上场踢了72分钟。上月30日进行首场比赛的吴贤揆在12日与圣米伦队的苏格兰足总杯16强赛上攻入首粒进球后，当天首次首发出场。这是他加盟凯尔特人队后踢的第5场比赛。

한국어