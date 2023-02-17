讨论韩美首脑会谈，要有确认“70年同盟”的形式和内容. February. 17, 2023 07:37. . 据彭博社报道，美国正在准备4月尹锡悦总统进行国事访问。该媒体报道说：“白宫正在为尹总统的访问和国宴做准备，虽然现在计划4月底访问，但时机尚不确定。”在韩美两国正在协调今年春天在华盛顿举行的韩美首脑会谈日程和方式的情况下，美国媒体首次提及“国事访问”。 此次两国首脑会谈将在韩美同盟70周年和韩国战争停战协定70周年之时举行，因而意义非凡。因此，内容和形式都很重要。尹锡悦总统和拜登总统去年5月在首尔和11月柬埔寨（东盟峰会的契机）举行了两次首脑会谈，但当时韩国版印度太平洋政策等对外政策框架尚未完全确定。 国事访问在工作访问、正式访问等5个阶段访问形式中级别最高。作为国宾受邀的海外首脑从机场迎接到仪仗队检阅、高层欢迎、欢送仪式等，都会受到最高水平的礼遇。如果成功，将是韩国总统时隔12年再次进行国事访问。总统办公室称，“据我所知，这不是美国政府的正式立场”，但并未否认相关内容。如果尹总统在美国参众两院进行联合演讲，将成为向国内外确认韩美团结的绝佳机会。 两位首脑在会谈桌上讨论的议题不容忽视。为应对朝鲜核威胁，美国加强延伸威慑和扩大两国协商成为悬案。在包括日本强制征用赔偿在内的韩日历史纷争中，韩美日三国之间应该摸索加强安保合作的方案。应对美国的通货膨胀削减法、半导体法、确保美中技术竞争中的供应网等经济安保课题也堆积如山。 最重要的是，韩美两国应进一步升级同盟关系，共同摸索巩固今后70年新的合作框架方案。现在应该描绘出超越1953年签订韩美相互防卫条约后积累的安保同盟，进化成经济、技术同盟的未来蓝图。韩国政府应尽快确定将成为其舞台的尹总统国事访问。为了取得韩美核能合作等实质性会谈成果，要尽全力应对议题。只有做好周密的事先准备，才能注入与形式相符的内涵。

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