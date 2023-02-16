“5大银行-3大通信”垄断体制将被打破. February. 16, 2023 07:46. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统15日指示相关部门：“为了强化垄断体制的银行和通信业界的实际竞争体系，要制定特别措施进行报告。”总统室和政府为了打破被称为“竞争无风地带”的5大银行和3大通信公司的垄断体制，甚至计划打开新市场参与者进入市场的方案，营造竞争环境。 总统经济首席秘书崔相穆表示，尹锡悦当天在龙山总统室举行的第13次紧急经济民生会议上向金融委员长、金融监督院长、科学技术信息通讯部长下达了上述指示。他表示：“金融圈和通信领域服务的公共财产性质很强，根据政府的特许，正在维持寡头垄断形态。”总统室核心相关人士表示：“尹总统一直强烈鼓励制定对策，改善垄断体制带来的利润归企业所有、消费者效用得不到改善的情况。” 当天，尹锡悦向金融界表示：“银行产业的垄断弊端很大。为了缓解金融负担，银行（为了缓解消费者的金融负担）需要减少存贷利差，同时还要努力保护脆弱的借主。”对于通信费问题，他指示：“要扩大通信费选择权，促进通信市场竞争。要细分通信费用区间，减轻国民的通信费用负担。”尹锡悦要求，在SK电信、KT、LG U+等3家通信公司实际上垄断的通信业界引导竞争，扩大消费者的便利性。 政府正在打破以新韩银行、KB国民银行、韩亚银行、友利银行、NH农协银行等5大银行为中心的垄断体制，制定提高竞争力的方案。 政府核心相关人士表示：“如果不能制定为营造实质性竞争环境的改善对策，可能会推进为进入新市场建立新银行的方向。”据悉，为了促进通信市场的竞争，还将讨论诱导第四家移动通信公司进入市场的方案。总统室相关人士解释说：“这是为了寻找解决垄断体制弊端的方案。”

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