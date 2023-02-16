中国将从18日起恢复向韩国人发放短期签证. February. 16, 2023 07:46. by 金祺容 kky@donga.com. 中国决定从18日开始解除对韩国人发放短期签证的限制措施。这是对此前韩国政府恢复发放为防止新冠疫情再次扩散而中断的中国人短期签证的回应。 中国驻韩大使馆15日在社交媒体微信上发布公告称：“中国驻韩大使馆及总领事馆将从18日开始以韩国国民为对象重新发放中国短期签证。”中国移民管理局还表示，在允许经由中国前往第三国的外国人在相关经由城市免签证滞留3天或6天的项目中排除韩国人的措施也将恢复。 此前，中国从1月10日起中断了对韩国人的短期签证发放。韩国考虑到中国国内新冠确诊患者剧增等情况，从同月2日起中断向中国人发放短期签证，因此中国采取了报复措施。此外，在途经中国时无需签证就可以在途经地停留3天或6天的项目中，也把韩国人排除在外。当时中国外交部发言人汪文斌施压称：“希望尽快取消对中国的歧视性限制措施。” 韩国政府上月底决定把限制发放中国人短期签证的措施延长到2月，但后来认为中国的新冠疫情扩散趋势已经触顶进入稳定化阶段，从11日起重新发放中国人短期签证。 虽然两国间短期签证的发放已恢复正常，但当初预定的航班增编尚未实现。中国当局5日公布的中国人可以赴海外团体旅行的国家名单中没有包括韩国。预计两国国民正常往来还需要一段时间。

한국어