银行、通信垄断收益，只有增加竞争者才能消除. February. 16, 2023 07:45. . 政府昨天召开今年第一次紧急经济民生会议，讨论了在寡头垄断体制下容易赚到过多金钱的金融业、通信业领域的竞争促进方案。也就是说，为了牵制拿着存贷利差举行“业绩宴会”的银行、通过高收费体系获得收益的通信公司，将加强竞争。 KB国民、新韩、韩亚、友利、NH农协等5大银行去年获得了超过18万亿韩元的利润。其中90%以上是利用高贷款利率和低存款利率的差异赚取的利息。利息收益比重明显高于仅为60%的美国等发达国家银行。靠着这样容易赚到的钱，银行职员们获得了基本工资300%-400%的奖金，去年底2200多名自愿退休者分别获得了6亿-7亿韩元的特别、法定退休金。 处于SK电信、KT、LG U+3家公司垄断体制的通信业界，也连续两年营业利润超过4万亿韩元。使用昂贵资费制的5G用户数量剧增是获得巨额利润的最大原因。通信公司没有推出符合用户平均每月50千兆数据使用区间的中间费用制，而是共同推出了提供数据非常少或更大的费用制。即，通过诱导加入昂贵的收费制获得很高的收益。 银行业和通信业的共同点是需要政府许可的事业。一旦进入，就不会轻易退出。垄断结构固定后，具有共同防御利益受损、稳定获得收益的属性。过去，政府和政界也曾向银行施压降低贷款利率，向通信公司施压推出低价收费制，但并没有太大的效果。因为“官治”“扭企业胳膊”的争议越来越大，企业只等着雷阵雨过去。 要想改变情况，银行、通信公司必须建立主动考虑提供低廉、改善的服务体制。降低相关产业的门槛，培养新参与者，引发竞争才是正确的解决方法。政府应放宽银产分离限制，引导新玩家进入金融圈，加快选定“第四家移动通信公司”的速度，促进竞争。

한국어