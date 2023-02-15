在互相指责中结束的朝野交涉团体代表演说. February. 15, 2023 07:31. . 国民力量党院内代表朱豪英、共同民主党院内代表朴洪根的交涉团体代表演说持续了两天。这是今年首次进行交涉团体代表演说。这是可以推测执政党和第一在野党对政局认识和解决方法的机会。在同时担心通货膨胀和经济停滞的严重复合危机状况下，虽然期待朝野双方拿出负责任的姿态，但演讲的大部分内容都是对对方的攻击。是在互相指着鼻子中结束的。 朱豪英在昨天的演讲中针对共同民主党代表李在明表示：“李代表涉嫌各种腐败，这不仅大大降低了共同民主党，还大大降低了国会整体的威信。”对于在野党提出的李在明遭调查是政治镇压的主张，他表示：“这是‘只许州官放火，不许百姓点灯’。”他还说：“共同民主党占据压倒性多数议席以来，议会民主正在急剧崩溃。” 在此之前，朴洪根则表示：“尹锡悦政府9个月的总评是‘睁眼一看是落后国家’。”几乎每分钟都会提到尹锡悦一次。他使用了“最差劲的领导能力”“最差劲的无能政权”“检察官的大将”等粗鲁的措辞。他说：“检察机关、法庭和总统室三位一体，开始‘拯救金建熙’。” 执政党将各种国家危机的根源归咎于共同民主党的“只许州官放火不许百姓点灯”，在野党则只顾着责怪总统。在负责国会的巨大两党代表的口中，找不到在批评之前自我反省的姿态。也没有提到与在野党合作或放弃国会议员特权等问题。 看到此次代表演说，国民的心情只会是非常复杂。因为朝野都没有表现出克服极端对立的意志，只是对对方表示了反感和敌意。在经济危机中召开的1月临时国会，在会期内因朝野对立几乎空转。如果照此下去，由于考虑到明年议会选举的朝野对立，不仅是2月临时国会，今年政治圈的对立很有可能进一步激化。 经济和安保等对内外危机正在加深。人工智能、半导体、量子计算机等成为克服危机动力的主要法案在朝野的不和谐声中未能越过国会的门槛。与朝野的政治利害关系无关，激活经济或稳定民生迫在眉睫的法案也不少。朝野两党对国会的基本职责置之不理，一味反复进行敌对对峙，国民对这个样子逐渐感到疲惫。

한국어