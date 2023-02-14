美国经济出现不停滞的“无着陆剧本”. February. 14, 2023 07:47. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 有人指出，美国经济将在没有停滞或放缓的情况下继续高空行进的“无着陆的剧本”正在得到支持。随着包括就业在内的各种指标比预想的要好，有人提出了既不是“软着陆”也不是“硬着陆”的第三种可能性。 《华尔街日报》当地时间12日报道：“就在几周前，‘经济繁荣（aneconomic growth upturn）’似乎还不属实，但现在有几个经济学家正在谈论第三种情况。”调查公司复苏宏观的经济学家尼尔·杜塔主张：“无着陆的剧本是现实。美联储当局不承认经济再次加速的明确事实。” 预测美国经济将维持繁荣，而不是经济急剧恶化的“硬着陆”或经济缓慢放缓的“软着陆”，是因为各种指标都已看不到停滞的影子。实际上，上个月美国就业者增加幅度为51.7万人（不含农业）。这是市场预测值（18.8万人）的2.7倍以上。上个月失业率也低于预期值（3.6%），为3.4%，是1969年5月以后54年来的最低值。 包括消费在内的其他指标的情况也是如此。万事达卡分析说，上月除汽车外，美国的零售额比一年前上升了8.8%。1月份美国制造业领域的平均每周开工时间也增加了1.2%。因此，最近高盛将美国经济在未来12个月内陷入萧条的概率从35%下调至25%。 不过，《华尔街日报》也说，仍然有很多专家预测经济会停滞。也就是说，美联储本来就快速上调利率，因此其效果没有充分的时间完全显现。在把利率上调至现在水平的2006年，到利率上调到对雇佣市场产生影响为止，花费了一年半的时间。 美国全国保险公司负责美国的首席经济学家凯西·博斯特扬契克表示，“企业的收益越来越少”，并预测收益下降会导致雇佣减少，从今年中期开始经济将进入缓慢的停滞状态。考虑到最近的经济状况，有人预测美联储可能会加强紧缩政策。

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