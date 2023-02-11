BTS的HYBE加上SM的最大股东……K-POP“权力的游戏”上演. February. 11, 2023 07:11. by 朴民宇记者、金泰彦记者 minwoo@donga.com,beborn@donga.com. 防弹少年团（BTS）所属经纪公司HYBE将全面收购第一代K-POP企划公司SM娱乐。将BTS和EXO搁在一个屋檐下的“恐龙娱乐公司”的诞生正逐渐明朗化。 HYBE10日通过公示表示，9日签订了以每股12万韩元、共4228亿韩元的价格收购李总管持有的SM18.47%股份中的14.80%的合同。到下月1日为止，还将公开收购以25%的股份为目标的SM股票。 此前，Kakao于7日宣布将确保9.05%的SM股份，并与SM管理层携手合作，但自称是李秀满总制作人的“白骑士”的HYBE一下子成为第一大股东，扭转了局面。 围绕SM的经营权纷争从“李秀满总制作人vs SM理事会”扩大到了“HYBE vs Kakao”的格局，市场认为HYBE暂时抓住了胜机。如果HYBE成功公开收购，将以总持有股份39.8%确保对SM的稳定经营权。 有预测称，包括BTS、NewJeans、LE SSERAFIM在内，人气K-POP音乐人所属的HYBE如果与SM产生协同效应，K-POP市场的版图将发生变化。SM拥有宝儿、少女时代、东方神起、EXO等知识产权（IP）和NCT、AESPA新生代人气组合等。 如果市价总额达到8.2万亿韩元，业界排名第一的HYBE收购排名第三的SM（2.4万亿韩元），将成为超过10万亿韩元的恐龙娱乐公司，与排名第二（JYP娱乐•2.6万亿韩元）之间的差距将进一步拉大。

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