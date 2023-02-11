美国：“韩半岛紧张局势加剧，朝鲜对此负有责任……扩大延伸威慑纸上演习”. February. 11, 2023 07:10. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国务院当地时间9日就朝鲜在阅兵式上公开疑似固体燃料发动机的新型洲际弹道导弹表示：“将提高美国战略资产部署的频率和强度，扩大延伸威慑的纸上演习。” 美国国务院发言人室在就《东亚日报》就前一天举行的朝鲜阅兵式提出的问题时强调：“韩美在朝鲜有关核武器计划的政治说辞增加的情况下，将继续为加强延伸威慑而合作。”美国国务院特别指出：“尹锡悦政府明确表示，不追求核武器，将通过现有的延伸威慑体系与美国紧密合作。追求非法核武器、加剧韩半岛紧张局势的是朝鲜。” 针对朝鲜在阅兵式上公开新型洲际导弹和战术核武器运用部队以及“展示了最大的核攻击能力”，美国国务院强调韩国不推进自主核开发，并明确表示韩半岛紧张局势高涨的责任在于朝鲜。这既是向朝鲜发出的警告信息，也是担心朝鲜公开洲际导弹等导致韩国国内自主开发核的舆论高涨而采取的应对措施。 美国国务院发言人内德·普莱斯当天在新闻发布会上表示：“我们已经向朝鲜提议对话。只要朝鲜不停止挑衅、进行对话，我们的接近方法将保持不变。”这意味着，如果朝鲜不停止挑衅，在加强延伸威慑等军事应对的同时，将继续推进加强对朝鲜的制裁。 卡内基国际和平基金会高级研究员安基·潘达对“自由亚洲电台”表示：“朝鲜阅兵式上出现的新型武器很有可能是固体燃料推进的洲际导弹，朝鲜将在几个月内试射固体燃料洲际导弹。” 美国战略与国际问题研究中心研究员伊恩·威廉姆斯就固体燃料洲际导弹表示担忧称：“发射准备时间将大幅缩短。在发射导弹前破坏的‘发射左侧（发射之前）’阶段攻击也将变得困难。”前白宫大规模杀伤性武器协调员加里·西摩在战略与国际问题研究中心的谈话中，就通过“铁穹”等导弹防御体系防御朝鲜导弹一事表示，“不乐观”。

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