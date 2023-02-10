托特纳姆热刺队守门员洛里斯因伤至少将缺席6周以上. February. 10, 2023 07:53. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜（31岁）所属俱乐部托特纳姆热刺队的守门员雨果•洛里斯（37岁•法国•照片）因受伤至少将缺席6周以上。英国《每日电讯报》9日报道说，托特纳姆热刺队的主力守门员兼队长洛里因在6日与曼城队的比赛中膝盖韧带受伤，至少6周内不能出场比赛。 洛里斯的缺席使托特纳姆热刺队进入了紧急状态。热刺队在英格兰足球超级联赛（EPL）以39分的成绩排在第5位。球队与排在第4位的纽卡斯尔联队（积40分）仅差1分。热刺队要想确保下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的入场券，必须以前4名的成绩结束本赛季。截止到3月，托特纳姆热刺队还有6场联赛要打。 托特纳姆热刺队除了联赛之外，还面临着几场重要的比赛。15日和下月9日，球队将进行与AC米兰（意大利）的欧足联冠军联赛16强赛，下月2日则将进行与谢菲尔德联队的英格兰足总（FA）杯16强赛。 替补守门员弗雷泽•福斯特（35岁）将代替洛里斯镇守托特纳姆热刺队的球门。去年加入托特纳姆热刺队的福斯特在本赛季参加了1场联赛、2场足总杯、1场英格兰英联杯等4场比赛。最近他参加的比赛是上月29日与普雷斯顿队的足总杯32强赛。英国《镜报》报道说：“托特纳姆热刺队有可能短期引进去年退役的守门员本•福斯特（40岁）作为替补守门员。”曾效力于曼联（英格兰）和英格兰代表队的本•福斯特目前作为YouTuber活动。 另外，国际足联（FIFA）9日公布，阿根廷的埃米利亚诺•马丁内斯（31岁•阿斯顿维拉）、比利时的蒂沃•库尔图瓦（31岁•皇家马德里）、摩洛哥的亚辛•布努（32岁•塞维利亚）等3人成为2022年最佳男守门员的最终候选人。曾镇守卡塔尔世界杯亚军法国队球门的洛里斯未能入选最终候选名单。

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