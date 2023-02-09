执政党的不负责任和在野党的不当之举，造成史无前例的部长被弹劾. February. 09, 2023 07:49. . 共同民主党、正义党、基本所得党等3个在野党提议的行政安全部部长李祥敏弹劾案昨天被表决通过。在总投票数293票中，赞成179票，反对109票，无效5票。弹劾理由是，作为主管灾难安全的部长，未能及时应对梨泰院万圣节惨案。国务委员部长弹劾案的通过，在75年宪政史上尚属首次。弹劾案通过后，李祥敏的部长职务立即被停止。行政安全部进入了次官职务代理体制，一直要到宪法法院的裁决出来为止。 史无前例的部长弹劾事件本身，确实是一件令人遗憾的事情。此前，朝野政党为了查明惨案的真相和制定防止再次发生的对策，甚至实施了国政调查，但只是展开了迟冗的政治攻防战。朝野政党就收拾方向始终保持平行线。随着围绕李祥敏去留问题的心理战持续不断，在宪政史上留下了弹劾部长的污点。 行政安全部部长在发生悲剧事件时，应抛开法律责任，从安抚民心的角度出发，承担政务责任。李祥敏因“不清楚警察和消防人员配置不足是否导致灾难”“有模有样地辞职”等不当发言而陷入了各种争议。尹锡悦总统口称“太辛苦了”，反而袒护李祥敏，断然拒绝了在野党提出的解除李祥敏部长职务的建议。面对执政党的强攻，在野3党以弹劾李祥敏针锋相对。 但是，弹劾国务委员不是政治责任，而是追究法律责任的程序。只有在部长执行职务时违反宪法或法律的行为严重的情况下，才能进行弹劾。因此，很多人指出，虽然3个在野党在弹劾追诉案中提出了违反宪法第34条第6项（国家灾害预防义务）等内容，但很难将其视为违宪或违法的行为。是否因为李祥敏一系列不负责任的言行不妥当，就能认定是可以采取弹劾程序的重大违法行为，还是个疑问。 证明李祥敏违宪、违法事实的检察官作用的公诉委员应该由国会法制司法委员长担任，但法司委员长金度邑（音）属于一直反对弹劾的国民力量党。金度邑很难履行在野3党要求的公诉委员的作用。 梨泰院万圣节惨案发生已经100天，但惨案的余震仍在继续。围绕纪念遇难者的追悼场所，遗属们和首尔市展开了强硬的对峙。在这种情况下，朝野因弹劾李祥敏而发生冲突，本身就是令人郁闷的事情。宪法法院为了减少因部长不在位引发的混乱，应尽快就弹劾案作出裁决。

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