现代汽车集团在美国获得“2023最佳汽车”4个奖项. February. 09, 2023 07:49. by 李建赫 gun@donga.com. 现代汽车集团8日表示，在美国在线汽车评价网站“Cars.com”发表的“2023最佳汽车大奖”6个部门中，在4个部门成功获奖。 该奖项由Cars.com编辑们综合评价新推出的2023年汽车，选出△年度车 △家庭用车 △电动汽车 △高档车 △皮卡 △运动型多功能车（SUV）等获奖作品。 起亚极睿（NIRO）在综合评价中获得最高分，被选为年度最佳汽车。在经济性和设计方面得到了很高的评价。Cars.com作为获奖理由表示：“混合动力车、插电式混合动力车、电动汽车等所有产品线都具备了较高的经济性。SUV等外观上可以选择颜色的个性C-PILLAR、干练的内部设计也是得到高评价的因素。” 起亚嘉华（CARNIVAL）的安全及便利配置和充足的空间得到认可，被选为最佳家庭用车。现代IONIQ 5凭借快速充电系统等革新技术，在电动汽车领域成功获奖，捷尼赛思（GENESIS）G90凭借优雅的设计和新技术，在高档车领域成功获奖。现代汽车集团表示：“今后将竭尽全力提供具有优秀品质和高安全性的车辆。” 此外，福特汽车的F-150 Lightning在皮卡部门获奖，吉普大切诺基在SUV部门折桂。

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