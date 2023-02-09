在野党：“弹劾通过” VS 总统室：“将留羞议政史”. February. 09, 2023 07:49. by 申圭鎭, 全主榮 newjin@donga.com,aimhigh@donga.com. 韩国国会全体会议8日下午通过对行政安全部部长李祥敏的弹劾公诉案，20多分钟后的3时47分左右，总统室发表声明说：“这是议会主义的放弃。这将成为议政史上令人羞愧的历史。” 总统室一直在研究应对李祥敏弹劾公诉案的应对方案。尽管如此，当天弹劾公诉案的表决成为现实后，总统室甚至出现了以下的反应：“处处阻碍立法，而且在没有明确理由的情况下弹劾国务委员，这是巨大在野党的暴举，实际上是‘不服大选’的意图。” 据悉，总统室的方针是，虽然巨大在野党凭借力量通过了弹劾案，但其过程本身是根据现行法律进行的，因此将在等待宪法法院裁决的同时，努力减少行政空白。总统室核心相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“现在只能相信大韩民国自由民主宪法体系的复原力。只要宪法法院做出正常的判断，就会在短时间内做出明智的判断。”另一名高层相关人士补充道：“共同民主党为了遮掩代表（党首）李在明的‘司法风险’，在没有明确理由的情况下弹劾国务委员，正在演变成整个公党的风险。我认为在野党的路线有必要修改。” 总统室认为，虽然弹劾案在国会获得通过，但得到宪法法院认可的可能性很小。当天上午来到国会的总统政务首席秘书李珍福（音）在接受记者采访时，就弹劾李祥敏追诉案表示：“没有违反宪法和法律，我认为这样做是不对的。”他认为，这不属于弹劾理由中提到的灾难预防、应对相关的宪法、法律和国家公务员法等违反行为。另一名总统室核心相关人士也预测称：“因为没有明确的违反宪法和法律的根据，（宪法法院的裁决）不会历时很久。” 随着李祥敏的职务被停止，他的工作将由行政安全部次官韩昌燮代理。部分人认为应该重新任命在部门掌握力和业务推进力方面具有更强面貌的检察官出身的所谓“实权次官”，但据悉，总统室计划首先以现任次官体制填补行政安全部的业务空缺。 不过，也有人担心，李祥敏的业务空缺状态可能会对前一天尹锡悦总统正式宣布的“劳动、教育、年金+政府改革（3+1改革）”的推进产生影响。他们认为，把重点放在改善公职社会体制上的政府改革的主管部门是行政安全部，而且在推进其他3大改革的过程中，行政安全部起到了连接各部门和地方政府的枢纽作用，因此有可能出现问题。

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