“2030年世界杯将在南美举行”……乌拉圭、阿根廷、智利、巴拉圭四国宣布联合申办. February. 09, 2023 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 1930年举办第一届世界杯的乌拉圭等南美4个国家为了联合申办2030年世界杯而携手合作。 乌拉圭、阿根廷、智利、巴拉圭4国的体育部长和足协主席7日在阿根廷的埃塞萨举行记者招待会，正式宣布四国将联合举办2030年世界杯。南美足联主席亚历杭德罗•多明格斯表示：“国际足联（FIFA）为了庆祝（世界杯）足球诞生的地方，必须在这里举行2030年世界杯大会。南美人对足球的热情不亚于任何人。”4个国家足球代表们强调了世界杯100周年这件事。在西班牙语中打出“一起2030（2030 JUNTOS）”口号的4个国家异口同声地表示：“应该回到大赛开始的地方。”如果4个国家被确定为举办地，将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行揭幕战，决赛将在乌拉圭首都蒙得维的亚举行。 沙特阿拉伯也正在推进与埃及、希腊一起联合举办世界杯。美国政治媒体《政客》7日报道说，沙特阿拉伯王储穆罕默德•本•萨勒曼承诺，如果希腊和埃及同意联合举办，将承担所有举办费用。取而代之的是，本•萨勒曼王储提出了75%的世界杯比赛要在沙特阿拉伯举办的条件。 西班牙和葡萄牙于去年6月正式宣布联合申办。此外，正在推进让正在与俄罗斯展开战争的乌克兰以“邀请举办国”的形式参加。乌克兰要想具备主办国资格，必须在世界杯举行之前结束战争，具备世界杯基础设施。 宣布或计划申办2030年世界杯的候选举办地有很多联合举办。截止到去年共举办了22届世界杯，而联合举办的世界杯只有2002年韩日大赛一次而已。2026年世界杯的参赛国将从目前的32个国家增加到48个国家，由美国、加拿大、墨西哥三国联合举办。随着参赛国家的增加，需要很多赛场和费用。因此，以实际利益和和解的名义，减少费用负担的联合举办或将成为一种趋势。 2030年世界杯举办地将在今年年末决定投票程序后，在明年5月的FIFA总会上作出最终的决定。

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