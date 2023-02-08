凤凰城公开赛总奖金翻了一番多，达到251亿韩元……本周100万名游客将聚集该地. February. 08, 2023 07:51. by 李憲宰 uni@donga.com. 最近，美国亚利桑那州凤凰城（菲尼克斯）国际机场因起飞和降落的飞机变得异常忙碌。因为，为观看本周在附近举行的两场大型体育赛事的游客们正陆续涌向凤凰城。 13日将举行美国职业橄榄球联盟（NFL）决赛“超级碗（Super Bowl）”。堪萨斯城酋长队和费城老鹰队将在格伦代尔的州立农场体育场展开对决。拥有6.34万个座位的该体育场最多可容纳7.03万人。 9日，高尔夫球迷最喜爱的比赛之一—美国职业高尔夫（PGA）巡回赛WM凤凰城公开赛将在斯科茨代尔的TPC斯科茨代尔（71杆）球场开幕。该比赛与其他高尔夫比赛不同，在比赛进行过程中也会允许观众饮酒、助威、嘘声等。因此，被称为“高尔夫解放区”的该大赛每年都会吸引数十万名球迷前往现场观赛。去年也聚集了超过70万名的高尔夫观众。 这是继1996年、2008年、2015年之后，第4次在凤凰城附近举行凤凰城公开赛和超级碗比赛。据当地预测，本周该地区将聚集100万名游客。 本来就很有人气的凤凰城公开赛今年之所以更加受到关注，是因为该赛事升级为PGA巡回赛的“特级赛事”。 去年赛事总奖金为820万美元（约103亿韩元），今年增至2000万美元（约251亿韩元），翻了一番多。仅冠军奖金就达360万美元（约45亿韩元）。沙特阿拉伯资本赞助的LIV邀请系列赛（LIV）去年成立后，选手们纷纷离开，PGA巡回赛方面将2022~2023赛季全部47个大赛中的17个（包括4大满贯赛事）指定为“特级赛事”，并大幅增加了奖金。 今年1月举行的哨兵冠军赛（Sentry Tournament of Champions•总奖金1500万美元）只有前一年的冠军才能参加，因此此次凤凰城公开赛实际上是今年的第一场特级赛事。因此，世界排名前20位的选手中有18人将参加该比赛。只有转移到LIV的卡梅伦•史密斯（第4位•澳大利亚）和选择本周休息的威尔•萨拉托里斯（第8位•美国）将缺席。 最受关注的选手是世界排名第一的罗里•麦克罗伊（34岁•北爱尔兰）。去年10月在希杰杯上夺冠的麦克罗伊将凤凰城公开赛选为今年PGA巡回赛的首场参赛比赛。麦克罗伊在上个月30日登上了DP世界巡回赛HERO迪拜沙漠精英赛的冠军宝座等，依然保持着良好的击球感觉。 世界排名第二的斯科蒂•舍夫勒（27岁•美国）和排名第三的琼•拉姆（29岁•西班牙）也是凤凰城公开赛的冠军热门候选人。该大赛卫冕冠军舍夫勒将挑战大会两连冠和重返世界第一。而毕业于亚利桑那州立大学并生活在该地区的拉姆在本赛季的PGA巡回赛上取得了2场胜利，正在乘胜前进。 韩国选手有任成宰（25岁）、金柱亨（21岁）、金时沅（28岁）、李京勋（32岁）等4人参赛。在预测大赛冠军候选人的力量排名中，任成宰排在第9位，金柱亨排在第12位。李京勋在2021年该大赛上获得了亚军。 原本打算通过星期一的预选赛参加比赛的老将姜成勋（36岁）因“圆石滩AT&T职业-业余配对赛”因天气恶劣等原因晚一天结束比赛，未能如愿。姜成勋紧急赶赴菲尼克斯，但由于飞机在开球前30分钟才能着陆，因此他肯定赶不上比赛了。

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