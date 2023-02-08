法院首次宣判韩国政府应赔偿越南战争屠杀平民事件受害者. February. 08, 2023 07:51. by 金滋炫记者 zion37@donga.com. 法院首次宣判，就越南战争当时韩国军队射杀非武装平民一事，韩国政府负有赔偿责任。 7日，首尔中央地方法院民事68单独（部长法官朴镇洙）在越南战争屠杀平民事件受害者阮氏清（Nguyễn Thị Thanh•64岁）以韩国政府为对象提起的损害赔偿诉讼中判决原告部分胜诉，并要求“韩国政府向阮氏清支付3000.01万韩元和延迟损害赔偿金”。 在被称为“Phong Nhi•Phong Nhat屠杀事件”的该事件中，韩国军队于1968年2月12日在位于越南中部广南省的Phong Nhi•Phong Nhat村屠杀了74名平民。阮氏以“当时被韩国军队杀害了家人，自己也遭到了枪击”为由，于2020年4月向韩国政府提出了3000万韩元的诉讼。 韩国政府主张，仅凭身穿韩国军服、不使用越南语的理由，不能证明韩国军队是加害者，非法行为时间也过了数十年，消灭时效（权利人在法定期间内不行使请求权，其权利即归于消灭的法律制度）已经结束，但法院方面没有接受。审判庭认为：“根据原告方面的证据和证人的证词等，可以认定当时海军陆战队第二旅团第12中队的士兵向原告的家人开枪的事实”，“这种行为明显是非法行为。”另外，审判庭还表示：“原告有无法客观地行使债权人权利的障碍事由”，认定其为适用消灭时效的例外。

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