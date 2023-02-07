战败的记忆. February. 07, 2023 07:42. . 最近到埃及旅行了一趟。如果历史学家进行遗址考察，在希腊、罗马之前，首先要访问的地方就是埃及。现在才来这样的地方，真是惭愧万分。 不用说金字塔、阿布辛贝神庙，我个人非常好奇的地方就是古埃及上王国的首都孟菲斯。在大英博物馆，有收集众多亚述历代皇帝战争记录的浮雕。其中最完美、最优秀的收藏品是亚述巴尼拔二世的浮雕。其中有亚述军队攻占孟菲斯城的场面。 其中的城墙、排得密密麻麻的塔、这座强大的城池被亚述军队可怕地攻克了。当时守卫该城的士兵不是埃及人，而是现在的南苏丹努比亚人。长期作为埃及属国的努比亚反过来征服埃及，以法老君临天下，却让亚述攻入了埃及。努比亚以败给亚述结束了对埃及的统治。孟菲斯省也被攻克，男人们被杀害，妇女和儿童被强制迁移. 去孟菲斯能找到这座城的痕迹吗？虽然不是值得一看的状态，但至少希望能有一定程度的痕迹。但是，丝毫的期待却以令人震惊的失望而告终。孟菲斯有一个小型露天博物馆，收集了在孟菲斯发掘的文物，虽然留下了巨大的拉姆西斯像和狮身人面像等令人印象深刻的石像，但整体文物量却少得惊人。 城址没有痕迹，山坡上只有羊和山羊在玩耍。挖掘分散在埃及的众多遗迹非常困难，挖掘后的管理也非同小可。孟菲斯似乎还没有进行大规模的挖掘调查，或者因为管理问题而被掩盖。 但是，如果孟菲斯城不是战败的场所，而是光荣的场所，会不会优先挖掘呢？谁都不喜欢辛酸的回忆。大部分国家都在掩盖或歪曲事实。但是，避免悲剧重演的唯一方法就是正视失败，冷静分析。环游世界，这似乎是最难的事情。

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