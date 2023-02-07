崔志万无法出战WBC，SSG队崔智训获得提拔. February. 07, 2023 07:43. by 任寶美 bom@donga.com. “完全没有想到，突然被提拔，心情很好。我会带着责任感全力以赴去比赛。” 6日，崔智训（26岁•SSG•照片）在美国佛罗里达进行转地训练时，在听到自己入选2023世界棒球经典赛（WBC）国家代表队的消息后，通过球队做出了上述表示。 此前，韩国棒球委员会（KBO）表示，“崔志万（32岁•匹兹堡海盗）因所属球队的反对而无法参加WBC比赛。选拔崔智训为替补选手。”上赛季结束后引进崔志万的匹兹堡队担心参加WBC会对他的胳膊肘伤病产生影响，因此表示“反对球员参加”，WBC组织委员会也接受了这一提议。崔志万去年11月接受了右胳膊肘骨碎片摘除手术。 总管WBC代表选手选拔的KBO技术委员长赵范贤（音）就1垒手崔志万的空缺被外野手崔志勋填补一事表示：“崔智训是替补防守、替补跑垒员能力卓越的选手。吴在日（37岁•三星）、蔡恩成（33岁•韩华）等也进入了（替代）候选名单，但我认为在短期比赛中，比起（巨炮型）1垒手，更需要作战能力更好的选手。” 对于崔智训的入选，朴炳镐（37岁•KT）正在以比预想更快的速度恢复中的影响也很大。赵委员长补充道：“当初朴炳镐能否出战防守还是未知数，所以选出了3名1垒手，但现在朴炳镐处于可以正常出战WBC的状态。”KBO计划于8日向WBC组委会提交包括崔智训在内的最终参赛选手名单。 崔智训在东国大学就读的2018年、2019年曾入选过23岁以下代表队，但以职业选手为轴心的国家队选拔尚属首次。正在配合常规赛开幕（4月1日）进行春季集训日程的崔智训表示：“从明天开始将逐渐提高节奏，为迎接大赛开幕（3月8日）做准备。”

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