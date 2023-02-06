“双冠王”现代汽车赛车运动：“下一个目标是电动汽车赛车”. February. 06, 2023 07:55. by 韩在熙记者 hee@donga.com. 以高性能“N品牌”为先导，在去年的内燃机赛车大赛上获得“双冠军”的现代汽车还向电动汽车大赛提交了出师表。 现代汽车N品牌的管理赛车运动事业部长（常务）蒂尔•瓦滕贝格1日在首尔瑞草区良才洞现代汽车总部举行的“国际汽联世界房车赛（WTCR）双冠王”纪念记者见面会上表示：“N品牌没有停止挑战，正在准备电动化”，“将以电动化为基础，成为可持续发展的品牌。” 2013年在德国设立“现代赛车运动法人（HMSG）”的现代汽车去年在WTCR上达到了顶峰。由2名车手组成的车队“BRC现代N Squadra Corse”凭借现代汽车的赛道赛车“ELANTRA N TCR（国内名伊兰特N TCR）”在车手和车队领域双双夺冠。这是现代汽车首次在两个领域同时获得冠军。 WTCR是职业赛车队按照规定改造制造公司的赛车后参赛的赛车运动大会。该大赛的冠军意味着制造商的技术力证明了最高水平。 在车手领域获得冠军的米克尔•阿斯科纳表示：“去年对我来说是和现代汽车队合作的第一个赛季，能够夺冠感到非常高兴。”2018年以现代汽车获得WTCR冠军后，现在作为团队经理工作的加布里埃莱•塔尔奎尼强调表示：“从伊兰特N来看，可以确认是功率高、速度快的汽车，这是因为车本身就是好的量产车。” 现代赛车运动法人计划不满足于在内燃机上取得的成果，并继续挑战电动汽车领域。在ETCR世界大赛2022年赛季制造商领域，已经以Veloster N ETCR为先导，继大众子公司赛特拉的高性能车辆Copra之后位居第二。现代汽车计划今年推出纯电动汽车高性能车型IONIQ 5N。 瓦滕贝格常务补充说：“虽然电动汽车（作为驾驶员）更难接近，但我认为这种挑战也非常有趣”，“也将继续参加ETCR大赛。” 公司还透露了培养韩国车手的计划。现代汽车驾驶体验、赛车运动组长张智河（音）表示：“我们正在选拔韩国青少年车手，准备从今年开始进军欧洲舞台”，“从5月开始可以看到在欧洲活动的韩国赛车手。”接着他强调说：“就像花样滑冰运动中追随金妍儿选手出现‘金妍儿儿童’一样，我们正在努力创造这样的环境。”

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