缓解孤独感的小区书店. February. 06, 2023 07:55. . “任何人在书店里都决不会感到孤单。”―出自佩内洛普•菲兹杰拉德的《书店》（1978年）中 小区里经常光顾的旧书店门口写着上述文章。以为是书店老板写的，问了一下说不是的。说是在电影里看到的，并给我讲述了那个内容。 “和丈夫诀别的中年女人想在安静的海边村庄独自开书店。这里是她第一次见到丈夫的回忆场所。但是，本来想做书店的建筑物，偏偏是地区向神势力眼馋的地方。所以作为外地人，当地人对她的事情百般阻挠。她不会屈服的。幸亏村里还有人帮她……” 听着电影的故事，该故事和社长的情况很相似。退休后一无所有的孤独时期。你开旧书房时也会遇到困难。幸运的是，她身边没有特别坏的乡绅势力，而是有一些帮手。之前奠基的小区书店给了她力量。这是仁川古老的旧书店小区船桥的三星西林得以不消失的故事。 社长提及的电影原作是英国作家菲兹杰拉德的小说《书店》（1978年）。据说，该书讲述了小说家的自传性故事。作家的履历很特别，她61岁才出版了第一部小说。据说，她是为了安慰生病的丈夫才开始把文章当成职业。虽然是迟来的出道，但是成为了代表英国的作家。 老板给书店的每一位顾客都冲速溶咖啡。即使说是客人，一整天都很少，而且买书的人更少。反而无处可去的村子里的老人们为了寻找温暖的温度而来到书店。没事干的人也暂时翻着书页喘口气。即使不买书，书店也成为所有人的避难所。就像用书建成的公园一样。一手拿着咖啡悠闲地看书，然后望着出入门。忽然，文字脱口而出。“任何人都不应该感到孤独。”

한국어