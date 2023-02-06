克服睾丸癌的阿莱在“世界癌症日”攻入复出进球. February. 06, 2023 07:55. by 金東昱 creating@donga.com. 战胜睾丸癌之后复出的塞巴斯蒂安•阿莱（29岁•多特蒙德）在“世界癌症日”当天举行的比赛中攻入了复出进球。 当地时间4日，在德国多特蒙德威斯特法伦球场举行的与弗赖堡队的2022~2023赛季德甲主场比赛中，阿莱在球队2比1领先的下半场第6分钟头球破门，帮助球队扩大了领先优势。阿莱跳得很高，并挥舞上勾拳庆祝，显得特别高兴，队友们纷纷向阿莱表示祝贺。 科特迪瓦国家队队员阿莱先后效力于法兰克福队（德国）、西汉姆联队（英格兰）、阿贾克斯队（荷兰），去年7月他以3100万欧元（约418亿韩元）的转会费加盟多特蒙德队。当时多特蒙德球迷们期待着他能填补从球队转会到曼城队（英格兰）的埃林•哈兰德（23岁）留下的空缺。 在赛季即将开幕之际，俱乐部的体检中发现了阿莱的睾丸中有恶性肿瘤。随后他接受了4次抗癌治疗和2次手术。去年10月在金球奖颁奖典礼上，阿莱可能是因为抗癌治疗，剃了光头没有留胡须，出席了颁奖典礼。结束长期与病魔作斗争后，阿莱在1月22日与奥格斯堡队的比赛回归赛场。在他复出3场比赛之后，终于攻入了所属球队的首粒入球，也攻入了复出进球。阿莱在比赛结束后表示，“从与癌症作斗争的第一天开始就等待了这一瞬间。当我进球时，感觉赛场在燃烧。” 多特蒙德在当天比赛前和中场休息时，在中心圈画出了意味着睾丸癌的瘤，唤醒了人们对癌症的警惕。多特蒙德在球队的推特上写道：“定期接受睾丸癌检查吧。”多特蒙德队凭借阿莱的出色表现，当天以5比1大胜对手。阿莱复出后取得4连胜的多特蒙德队积37分（12胜1平6负）攀升到了德甲联赛积分榜第三位。

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