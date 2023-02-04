政府消息人士：“美国逆向发动黑客攻击，去年把朝鲜窃取的虚拟货币回收一半以上”. February. 04, 2023 07:59. by 申镇宇记者、古都艺记者 niceshin@donga.com,yea@donga.com. 据悉，美国去年集中追踪和调查了与朝鲜有关的黑客组织，回收了朝鲜通过黑客等手段窃取的虚拟货币的一半以上即1万亿多韩元。据悉，美国拜登政府在与朝鲜有关的黑客组织中认定“拉扎鲁斯”为其核心，并把超过10个黑客组织列为重点监视和制裁对象。 据多名政府消息人士3日透露，美国通过冻结与朝鲜黑客有关的虚拟货币交易所钱包（账户）资金的方式回收了相当多的资金。据悉，每当朝鲜黑客组织发动大规模攻击时，美国就会追踪相关钱包，并制定“黑名单”。 拜登政府还对专门洗钱的“混币器（Mixer）企业”进行高强度的制裁，冻结了其在美国国内的资产，禁止交易。此外，美国政府还利用“白帽黑客”方式回收虚拟货币，以逆向入侵成功入侵的朝鲜相关黑客的虚拟货币交易所钱包。消息人士表示：“美国政府以朝鲜黑客为对象使用白帽黑客的方式实属罕见。因为美国认为朝鲜窃取虚拟货币具有威胁性，因此提高了应对力度。” 另一名消息灵通人士表示：“包括联邦调查局和国务院等在内，拜登政府从泛政府层面开始应对朝鲜网络犯罪。据悉，包括拉扎鲁斯在内的10多个地方被列入主要监视名单。”被推测为与朝鲜侦查总局有关联的拉扎鲁斯是美国和联合国的制裁对象。 美国纽约的区块链分析企业Chainalysis当地时间1日发表报告称，拉扎鲁斯等与朝鲜有关的黑客组织去年窃取了16.5亿美元（约2.270万亿韩元）的虚拟货币。报告称，这占去年全世界被盗虚拟货币38亿美元（约4.67万亿韩元）的43%。

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