古特雷斯：“朝鲜核试验对世界和平造成决定性打击”. February. 03, 2023 07:53. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 正在美国访问的韩国外交部长朴振当地时间1日会见联合国秘书长古特雷斯，讨论了为解决朝鲜核问题等联合国层面的合作问题。 朴振在会见结束后在纽约曼哈顿联合国本部会见记者时表示：“古特雷斯秘书长表示，朝鲜的核试验将对地区和世界和平造成‘决定性打击’，对追加挑衅表示严重担忧。他还说也向朝鲜转达了这样的忧虑。”古特雷斯还表示完全支持韩国政府为实现韩半岛可持续和平所做的努力。 朴振当天还与联合国安理会15个理事国常驻联合国代表等共进午餐，就安理会应对朝核问题的作用交换了意见。一直支持朝鲜的俄罗斯和中国方面的人士也出席了会议。朴振表示：“希望安理会尽快团结起来，对朝鲜的挑衅采取果断的应对措施。中国和俄罗斯也对朝鲜的核试验表示了担忧。”他表示，虽然与中国和俄罗斯存在一些分歧，但两国也重视通过对话和外交解决朝核问题，因此达成了很多共识。 不过，美国常驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德当天在华盛顿国务院大楼举行的记者招待会上表示，“为了在安理会谴责朝鲜的行动进行了强硬的推进，但常任理事国中国和俄罗斯正在恶意利用否决权，”强调了两国需要改变态度和进行安理会改革。 朴振将于3日与美国国务卿布林肯举行会谈。预计两人将讨论韩美首脑会谈的筹备等问题。朴振表示：“还没有决定举行首脑会谈，期待在韩美同盟70周年之际举行有意义的活动。”

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