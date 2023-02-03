“维克多•安，你依然是俄罗斯国民”，俄罗斯方面抛出橄榄枝. February. 03, 2023 07:52. by 李憲宰 uni@donga.com. 在奥运会短道速滑比赛中获得6枚金牌的维克多•安（37岁•韩国名安贤洙）未能回到韩国国内的情况下，俄罗斯方面向他提议回到俄罗斯。 俄罗斯冰上联合会主席尼古拉•古拉耶夫最近在接受国营通讯社塔斯社的采访时表示：“维克多•安依然是俄罗斯国民。我知道他以前想继续在俄罗斯活动”，“不久后我会联系他，向他传达想邀请他的信息。” 维克多•安虽然报名参加了去年12月公布的京畿城南市厅职场运动部冰上队教练招募，但未能进入两人的最终候选人名单，遗憾落选。据悉，这是因为国内对加入俄罗斯国籍的维克多•安的否定舆论等产生了影响。城南市上月31日就聘用短道速滑教练一事表示：“没有最终合格者。” 在代表韩国出战的2006年都灵冬奥会上成为三冠王的维克多•安在2011年加入俄罗斯国籍后，在2014年索契冬奥会上又获得了3枚金牌。2018年平昌冬奥会因涉嫌“兴奋剂丑闻”而未能参赛。之后他变身为教练，在2022年北京冬奥会时担任中国国家队教练。 虽然韩国国内舆论并不看好，但维克多•安在俄罗斯仍然受到“国民英雄”的待遇。俄罗斯媒体纷纷报道了维克多•安在城南市厅教练招募中落选的消息，并报道劝说他回到俄罗斯。 俄罗斯体育媒体《Sport Express》上月31日刊登了题为《韩国不再需要你（维克多•安）了，为什么不回到俄罗斯》的报道。该媒体还报道称，“维克多•安肯定会对俄罗斯国家队有所帮助。不仅是运动员时期，作为中国国家队的教练也证明了这一点”，希望他重返俄罗斯。俄罗斯《邮报》也报道说：“虽然没能成为城南市厅的教练，但维克多•安不会太在意。只要找到其他合适的地方就可以了。”

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