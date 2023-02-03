美国全面展开战略资产……要培养“适时”而不是“闪现”的抑制力. February. 03, 2023 07:52. . 美国1日在韩半岛全面展开了远程战略轰炸机B1-B和隐形战斗机F-22、F-35B。这些战略资产与韩国军F-35A一起在西域海上空进行了今年首次联合空中演习。此次演习是在美国国防部长劳埃德·奥斯汀在韩美国防部长会谈中提到“将增加F-22、F-35、航空母舰的展开”的第二天进行的。朝鲜昨天反弹说：“对于美国的任何军事企图，我们都会以‘以核制核，以正面对抗对正面对抗’进行超强应对。” 分析认为，此次展开战略资产的行动表明，美国针对朝鲜的核和导弹挑衅、将提供延伸威慑的承诺不仅停留在口头上。美国同时展开3种空中战略资产实属罕见。而且还在中国敏感的西部海域上空展开，对包庇朝鲜的中国也施加了压力。正如奥斯汀强调的“美国的承诺不仅仅是口号，而是坚固有如铜墙铁壁”，展示了看得见的能力和意志。 此次措施不仅是对朝鲜的强烈警告，还包含着对韩国国民的信息。随着朝核威胁日益升级，尽管美国一再承诺防卫，但国民们还是产生了怀疑。美国连本国的本土都受到威胁，与担心美国是否真的会保护韩国的不安一道，要求独自核武装的舆论也越来越大。面对这种怀疑，美国为了表现出“不要怀疑美国的承诺”的坚定决心，安排了全面的联合空中演习。 不过，令人遗憾的是，朝鲜最害怕的“死亡天鹅”B1-B在韩半岛的展开再次被看作是“意外筹码”。这是B1-B自去年11月以后时隔3个月再次展开。碰巧当时也是在华盛顿韩美国防部长在年度安保协议会议上会面之后。有人提出疑问说，为了配合两国国防首长之间的会面，美国是不是要求韩国为越过朝核的国际安保做出贡献，并从展示诚意的角度出发，使用了“展开B1-B”这一筹码。 韩美去年就延伸威慑的核心——战略资产的“适时协调的展开”达成了协议。以本月内实施的延伸威慑手段运用练习（DSC TTX）为开端，要通过平时水平的战略资产展开、对其运用的共同计划和训练，培养实际能力。及时展示强大遏制力的同盟执行力，才是战胜朝鲜的挑衅冲动、让国民安心的道路。

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