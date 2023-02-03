韩电在核电站宗主国英国争取核电站订单. February. 03, 2023 07:53. by 崔惠? herstory@donga.com. 韩国电力继突尼斯之后，在核电宗主国英国也争取拿到新的核电站订单。 据韩国电力2日透露，韩电社长郑升一从1月31日起对英国进行为期两天的访问，参加了由英国议会赞助、核能产业协会主办的“议会核能周”活动。他在会上会见了企业能源产业战略部部长格兰特·夏普斯等英国政府及核电站业界高层负责人，宣传了正在成功建设和运营的韩国型核电站（APR1400）的成果，并表明了参与英国核电站事业的意志。 郑升一会见了新核电站用地之一的英国中部威尔法地区的弗吉尼亚-克罗斯比下院议员、布赖恩尼·沃丁顿上院议员、负责韩国事务的贸易特使约翰·惠廷代尔，并请求议会给予协助。威尔法核电站项目由日本日立公司从2012年开始进行，但由于与英国政府的分歧，2021年停止了项目推进。

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