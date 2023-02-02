朴振：“有机会在慕尼黑安全会议上与日本外相见面”. February. 02, 2023 07:38. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韩国外交部长朴振（照片）1日表示，如果日本外相林芳正出席17日至19日在德国慕尼黑举行的慕尼黑安全会议，两人“会有机会见面”。韩国政府曾表示，为了缩小围绕日本帝国主义强占时期强制征用受害者赔偿问题解决方案的核心争论点分歧，将举行韩日高层会谈。韩日外长会面，能否就对受害者负有赔偿责任的日本战犯企业参与韩国政府下属的基金会为筹集赔偿偿付款而筹集的基金的问题缩小分歧，备受关注。 朴振当天在前往美国参加韩美外长会谈的路上，在仁川国际机场会见记者时表示：“直到最后，我们将带着诚意，通过持续的韩日协商，寻找合理的解决方案。”他说：“一直以来，我们一直带着诚意与日本进行协商。我们还听取了包括强制征用受害者在内的相关人士的意见，我们一直向日方如实转达这些内容，并敦促日方做出有诚意的回应。” 在朴振访问德国之前，韩日外交当局将于本月召开次官级会谈。也就是说，在韩国外交部第一次官赵显东和日本外务省事务次官森健良都出席的多方会谈上，两位次官将单独会面，就强制征用等悬案进行讨论。据悉，两国此前一直进行局长级协商，在日方的谢罪方面找到了切入点。但是，对于战犯企业三菱重工业和日本制铁是否参与基金会基金等问题，仍然存在分歧。对此，预计将升级为部长、副部长级，对核心争论焦点进行意见协调。 朴振就3月举行韩日首脑会谈的可能性表示：“目前还没有确定。”这可以解释为，首先要解决强制征用问题，因此表明了慎重的立场。 当天前往美国纽约的朴振在会见联合国秘书长古特雷斯后，将于3日在华盛顿与美国国务卿布林肯会面。会谈中预计双方将就最早4月初举行的韩美首脑会谈进行协商。不过，朴振当天就尹锡悦总统访问美国等问题只回答说：“为了共同开创新的韩美间未来，将讨论各种想法。”

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